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Tafsir: Yúsuf 12:34
Yúsuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
ﲌ
لَهُۥ
ﲍ
رَبُّهُۥ
ﲎ
فَصَرَفَ
ﲏ
عَنۡهُ
ﲐ
كَيۡدَهُنَّۚ
ﲑﲒ
إِنَّهُۥ
ﲓ
هُوَ
ﲔ
ٱلسَّمِيعُ
ﲕ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲖ
٣٤
ﲗ
Pero su Señor respondió a su súplica y apartó de él sus artimañas; Él todo lo oye, todo lo sabe.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فاستجاب له )
أجاب له .
( ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )
[ لدعائه ]
العليم بمكرهن .