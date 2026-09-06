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Tafsir: Yúsuf 12:33
Yúsuf
33
12:33
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين ٣٣
قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٣
قَالَ
ﱹ
رَبِّ
ﱺ
ٱلسِّجۡنُ
ﱻ
أَحَبُّ
ﱼ
إِلَيَّ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
يَدۡعُونَنِيٓ
ﱿ
إِلَيۡهِۖ
ﲀﲁ
وَإِلَّا
ﲂ
تَصۡرِفۡ
ﲃ
عَنِّي
ﲄ
كَيۡدَهُنَّ
ﲅ
أَصۡبُ
ﲆ
إِلَيۡهِنَّ
ﲇ
وَأَكُن
ﲈ
مِّنَ
ﲉ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲊ
٣٣
ﲋ
Dijo [José]: “¡Señor mío! Prefiero la cárcel a caer en lo que éstas mujeres me proponen; pero si no apartas de mí su acoso, cederé a sus encantos y cometeré una estupidez”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf akasema, akijilinda na shari lao na vitimbi vyao, «Ewe Mola wangu! Jela ni bora kwangu kuliko yale wanayoniitia ya kufanya machafu. Na usiponiepulia vitimbi vyao, nitalemea kwao na nitakuwa ni miongoni mwa wachache wa akili wenye kujifanyia madhambi kwa ujinga wao.