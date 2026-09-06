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Tafsir: Yúsuf 12:33
Yúsuf
33
12:33
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين ٣٣
قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٣
قَالَ
ﱹ
رَبِّ
ﱺ
ٱلسِّجۡنُ
ﱻ
أَحَبُّ
ﱼ
إِلَيَّ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
يَدۡعُونَنِيٓ
ﱿ
إِلَيۡهِۖ
ﲀﲁ
وَإِلَّا
ﲂ
تَصۡرِفۡ
ﲃ
عَنِّي
ﲄ
كَيۡدَهُنَّ
ﲅ
أَصۡبُ
ﲆ
إِلَيۡهِنَّ
ﲇ
وَأَكُن
ﲈ
مِّنَ
ﲉ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲊ
٣٣
ﲋ
Dijo [José]: “¡Señor mío! Prefiero la cárcel a caer en lo que éstas mujeres me proponen; pero si no apartas de mí su acoso, cederé a sus encantos y cometeré una estupidez”.
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﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدۡعُونَنِیۤ إِلَیۡهِۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّی كَیۡدَهُنَّ أَصۡبُ﴾ أَمِلْ ﴿إِلَیۡهِنَّ وَأَكُن﴾ أَصِرْ ﴿مِّنَ ٱلۡجَـٰهِلِینَ ٣٣﴾ الْمُذْنِبِينَ وَالْقَصْد بِذَلِكَ الدُّعَاء فَلِذَا قَالَ تَعَالَى