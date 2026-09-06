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Tafsir: Yúsuf 12:32
Yúsuf
32
12:32
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتۡ
ﱣ
فَذَٰلِكُنَّ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لُمۡتُنَّنِي
ﱦ
فِيهِۖ
ﱧﱨ
وَلَقَدۡ
ﱩ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﱪ
عَن
ﱫ
نَّفۡسِهِۦ
ﱬ
فَٱسۡتَعۡصَمَۖ
ﱭﱮ
وَلَئِن
ﱯ
لَّمۡ
ﱰ
يَفۡعَلۡ
ﱱ
مَآ
ﱲ
ءَامُرُهُۥ
ﱳ
لَيُسۡجَنَنَّ
ﱴ
وَلَيَكُونٗا
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلصَّٰغِرِينَ
ﱷ
٣٢
ﱸ
[Dijo ella:] “Éste es por quien me censuraban. Yo quise seducirlo, pero se mantuvo casto. Si no hace lo que le pido, ordenaré que lo encarcelen y terminará siendo humillado”.
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﴿قَالَتۡ﴾ امْرَأَة الْعَزِيز لَمَّا رَأَتْ مَا حَلَّ بِهِنَّ ﴿فَذَ ٰلِكُنَّ﴾ فَهَذَا هُوَ ﴿ٱلَّذِی لُمۡتُنَّنِی فِیهِۖ﴾ فِي حُبّه بَيَان لِعُذْرِهَا ﴿وَلَقَدۡ رَ ٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ﴾ امْتَنَعَ ﴿وَلَىِٕن لَّمۡ یَفۡعَلۡ مَاۤ ءَامُرُهُۥ﴾ بِهِ ﴿لَیُسۡجَنَنَّ وَلَیَكُونࣰا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِینَ ٣٢﴾ الذَّلِيلِينَ فَقُلْنَ لَهُ أَطِعْ مَوْلَاتك