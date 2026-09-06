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Tafsir: Yúsuf 12:31
Yúsuf
31
12:31
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملك كريم ٣١
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًۭٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍۢ مِّنْهُنَّ سِكِّينًۭا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكٌۭ كَرِيمٌۭ ٣١
فَلَمَّا
ﱁ
سَمِعَتۡ
ﱂ
بِمَكۡرِهِنَّ
ﱃ
أَرۡسَلَتۡ
ﱄ
إِلَيۡهِنَّ
ﱅ
وَأَعۡتَدَتۡ
ﱆ
لَهُنَّ
ﱇ
مُتَّكَـٔٗا
ﱈ
وَءَاتَتۡ
ﱉ
كُلَّ
ﱊ
وَٰحِدَةٖ
ﱋ
مِّنۡهُنَّ
ﱌ
سِكِّينٗا
ﱍ
وَقَالَتِ
ﱎ
ٱخۡرُجۡ
ﱏ
عَلَيۡهِنَّۖ
ﱐﱑ
فَلَمَّا
ﱒ
رَأَيۡنَهُۥٓ
ﱓ
أَكۡبَرۡنَهُۥ
ﱔ
وَقَطَّعۡنَ
ﱕ
أَيۡدِيَهُنَّ
ﱖ
وَقُلۡنَ
ﱗ
حَٰشَ
ﱘ
لِلَّهِ
ﱙ
مَا
ﱚ
هَٰذَا
ﱛ
بَشَرًا
ﱜ
إِنۡ
ﱝ
هَٰذَآ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
مَلَكٞ
ﱠ
كَرِيمٞ
ﱡ
٣١
ﱢ
Cuando [la mujer del gobernador] se enteró de sus habladurías las invitó [a su casa], les preparó un banquete y dio a cada una de ellas un cuchillo [para cortar la comida]. Entonces le dijo [a José]: “Preséntate ante ellas”. Cuando lo vieron quedaron tan asombradas [por su belleza] que se cortaron la mano [por la distracción], y dijeron: “¡Dios Santo! No es un ser humano, es un ángel hermoso”[1].
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[
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
] كاتێك ئهمیش قسهی ئافرهتانی شاری بیست ناردی به شوێنیاندا، كه وتراوه: ئهوانیش مهبهستیان ئهوه بووه بههۆی ئهم قسهیهوه بگهنه كۆشك و یوسف ببینن [
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
] وه جێگاو خواردنی بۆ ئاماده كردن [
وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا
] وه میوهی بۆ دانان و ههر یهكێك لهوانیش چهقۆیهكی دایه دهستیانهوه [
وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
] ئهو كاته وتی: ئهی یوسف وهره دهرهوه بۆ لایان ( كه ئهمهیش كهمتهرخهمی مێردهكهی بووه كه دووباره یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- لهگهڵ خێزانهكهیدا لهو ماڵهدا هێشتۆتهوه) [
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
] كاتێك ئافرهتان یوسفیان بینی زۆر بهلایانهوه گهورهو جوان بوو وه سهریان سوڕما (نیوهی جوانی دونیا به خۆى و دایكی بهخشرابوو) [
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
] وه ئاگایان له خۆیان نهماو دهستی خۆیان بڕی (ئافرهتهكه وتى: ئێوه به تهنها بینینێكى واتان بهسهرهات ئیتر بۆ لۆمهى من دهكهن كه لهگهڵیدا دهژیم؟!) [
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ
] وه وتیان: پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره، یان پهنا بهخواى گهوره [
مَا هَذَا بَشَرًا
] بهڕاستی ئهمه مرۆڤـ نیهو جوانییهكهی بێ وێنهیه [
إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١)
] ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها فریشتهیهكی زۆر جوان و بهڕێز نهبێ.