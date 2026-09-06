Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:31
Yúsuf
31
12:31
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملك كريم ٣١
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًۭٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍۢ مِّنْهُنَّ سِكِّينًۭا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكٌۭ كَرِيمٌۭ ٣١
فَلَمَّا
ﱁ
سَمِعَتۡ
ﱂ
بِمَكۡرِهِنَّ
ﱃ
أَرۡسَلَتۡ
ﱄ
إِلَيۡهِنَّ
ﱅ
وَأَعۡتَدَتۡ
ﱆ
لَهُنَّ
ﱇ
مُتَّكَـٔٗا
ﱈ
وَءَاتَتۡ
ﱉ
كُلَّ
ﱊ
وَٰحِدَةٖ
ﱋ
مِّنۡهُنَّ
ﱌ
سِكِّينٗا
ﱍ
وَقَالَتِ
ﱎ
ٱخۡرُجۡ
ﱏ
عَلَيۡهِنَّۖ
ﱐﱑ
فَلَمَّا
ﱒ
رَأَيۡنَهُۥٓ
ﱓ
أَكۡبَرۡنَهُۥ
ﱔ
وَقَطَّعۡنَ
ﱕ
أَيۡدِيَهُنَّ
ﱖ
وَقُلۡنَ
ﱗ
حَٰشَ
ﱘ
لِلَّهِ
ﱙ
مَا
ﱚ
هَٰذَا
ﱛ
بَشَرًا
ﱜ
إِنۡ
ﱝ
هَٰذَآ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
مَلَكٞ
ﱠ
كَرِيمٞ
ﱡ
٣١
ﱢ
Cuando [la mujer del gobernador] se enteró de sus habladurías las invitó [a su casa], les preparó un banquete y dio a cada una de ellas un cuchillo [para cortar la comida]. Entonces le dijo [a José]: “Preséntate ante ellas”. Cuando lo vieron quedaron tan asombradas [por su belleza] que se cortaron la mano [por la distracción], y dijeron: “¡Dios Santo! No es un ser humano, es un ángel hermoso”[1].
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
وكان هذا القول منهن مكرا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز، وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا،
فقال:
{ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ }
{ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ }
تدعوهن إلى منزلها للضيافة.
{ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً }
أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج، أو غيره،
{ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا }
ليقطعن فيها ذلك الطعام
{ وَقَالَتِ }
ليوسف:
{ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ }
في حالة جماله وبهائه.
{ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ }
أي: أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله،
{ وَقَطَّعْنَ }
من الدهش
{ أَيْدِيَهُنَّ }
بتلك السكاكين اللاتي معهن،
{ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ }
أي: تنزيها لله
{ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ }
وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين.