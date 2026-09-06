Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:30
Yúsuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
ﳈ ﳉ
نِسۡوَةٞ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﳌ
ٱمۡرَأَتُ
ﳍ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳎ
تُرَٰوِدُ
ﳏ
فَتَىٰهَا
ﳐ
عَن
ﳑ
نَّفۡسِهِۦۖ
ﳒﳓ
قَدۡ
ﳔ
شَغَفَهَا
ﳕ
حُبًّاۖ
ﳖﳗ
إِنَّا
ﳘ
لَنَرَىٰهَا
ﳙ
فِي
ﳚ
ضَلَٰلٖ
ﳛ
مُّبِينٖ
ﳜ
٣٠
ﳝ
Pero algunas mujeres de la ciudad comentaron: “La mujer del gobernador pretende seducir a su joven criado. Su amor por él la ha trastornado. Pensamos que está profundamente equivocada”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئافرەتە خانەدانەكانو خێزانی عەزیزی میسر} [
وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
] كۆمهڵێك ئافرهتى شازادهو خێزانى پیاوه گهورهكان له شاردا كاتێك ئهم ههواڵهیان بیست وتیان: خێزانهكهی عهزیزی میصر داوای لهو گهنجه كردووه كه خزمهتكاری بووهو له ماڵیاندا بووه كه كاری خراپهی لهگهڵدا بكات [
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
] بهدڵنیایى خۆشهویستی ئهم گهنجه چووهته ناو پهردهی دڵیهوهو نهخۆشی خستووه [
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠)
] بهراستى ئێمه وا ئهبینین كه ئهم ئافرهته له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادایه.