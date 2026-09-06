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Tafsir: Yúsuf 12:30
Yúsuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
ﳈ ﳉ
نِسۡوَةٞ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﳌ
ٱمۡرَأَتُ
ﳍ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳎ
تُرَٰوِدُ
ﳏ
فَتَىٰهَا
ﳐ
عَن
ﳑ
نَّفۡسِهِۦۖ
ﳒﳓ
قَدۡ
ﳔ
شَغَفَهَا
ﳕ
حُبًّاۖ
ﳖﳗ
إِنَّا
ﳘ
لَنَرَىٰهَا
ﳙ
فِي
ﳚ
ضَلَٰلٖ
ﳛ
مُّبِينٖ
ﳜ
٣٠
ﳝ
Pero algunas mujeres de la ciudad comentaron: “La mujer del gobernador pretende seducir a su joven criado. Su amor por él la ha trastornado. Pensamos que está profundamente equivocada”.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ نِسۡوَةࣱ فِی ٱلۡمَدِینَةِ﴾ مَدِينَة مِصْر ﴿ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِیزِ تُرَ ٰوِدُ فَتَىٰهَا﴾ عَبْدهَا ﴿عَن نَّفۡسِهِۦۖ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّاۖ﴾ تَمْيِيز أَيْ دَخَلَ حُبّه شِغَاف قَلْبهَا أَيْ غِلَافه ﴿إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِی ضَلَـٰلࣲ﴾ أَيْ فِي خَطَأ ﴿مُّبِینࣲ ٣٠﴾ بَيِّن بِحُبِّهَا إيَّاهُ