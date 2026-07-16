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Yúsuf
3
12:3
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هاذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ٣
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ ٣
نَحۡنُ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
أَحۡسَنَ
ٱلۡقَصَصِ
بِمَآ
أَوۡحَيۡنَآ
إِلَيۡكَ
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
وَإِن
كُنتَ
مِن
قَبۡلِهِۦ
لَمِنَ
ٱلۡغَٰفِلِينَ
٣
Te contaré la historia más hermosa de las que te he revelado en el Corán, de la que antes no tenías conocimiento.
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[
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
] هاوهڵان فهرموویان ئهى پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- پێمان خۆشه چیرۆكمان بۆ بگێڕیتهوه؟ خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئێمه باشترین چیرۆكی ئوممهتانی پێشترت بۆ ئهگێڕینهوه بهم وهحی¬یهى كه لهم قورئانهدا بۆمان دابهزاندوویت [
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣)
] ههر چهنده تۆ پێش دابهزینی وهحی بێئاگابوویته له ڕووداو و بهسهرهاتی ئوممهتان و پێغهمبهرانی تر.