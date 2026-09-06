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Tafsir: Yúsuf 12:29
Yúsuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
ﲻ
أَعۡرِضۡ
ﲼ
عَنۡ
ﲽ
هَٰذَاۚ
ﲾﲿ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
ﳀ
لِذَنۢبِكِۖ
ﳁﳂ
إِنَّكِ
ﳃ
كُنتِ
ﳄ
مِنَ
ﳅ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
ﳆ
٢٩
ﳇ
¡José! Olvida lo sucedido [y no se lo menciones a nadie]. Y tú, mujer, pide perdón por lo que has hecho; porque has incurrido en una falta grave”.
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Bayan ul Quran
آیت 29 يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ ھٰذَااس کے بعد وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور بولا :