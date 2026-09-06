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Tafsir: Yúsuf 12:28
Yúsuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
ﲬ
رَءَا
ﲭ
قَمِيصَهُۥ
ﲮ
قُدَّ
ﲯ
مِن
ﲰ
دُبُرٖ
ﲱ
قَالَ
ﲲ
إِنَّهُۥ
ﲳ
مِن
ﲴ
كَيۡدِكُنَّۖ
ﲵﲶ
إِنَّ
ﲷ
كَيۡدَكُنَّ
ﲸ
عَظِيمٞ
ﲹ
٢٨
ﲺ
Cuando el esposo vio que la camisa estaba rasgada por detrás, dijo: “Es una astucia propia de mujeres; sus artimañas son terribles.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:27 hasta 12:28
Йусуф заявил, что ее обвинения являются ложными и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Один из них говорил правду, однако он не знал, кто именно был правдив. Однако по воле Всевышнего Аллаха различные обстоятельства и доказательства всегда свидетельствуют в пользу истины. Иногда рабам удается найти эти доказательства, а иногда они остаются незамеченными. В случае с пророком Йусуфом Аллах помог людям разобраться в том, кто говорил правду, дабы со святого пророка и пречистого избранника были сняты лживые обвинения. Один из родственников жены визиря догадался, что есть обстоятельство, которое поможет им разобраться в происшедшем. Он сказал: «Если он добивался ее и пытался соблазнить, а она пыталась оттолкнуть его, то его рубашка должна быть порвана спереди. И если это так, то она говорит правду, а он лжет. Но если она домогалась его, а он пытался убежать от нее, то его рубашка должна быть порвана сзади. И если это так, то она лжет, а он говорит правду».