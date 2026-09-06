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Tafsir: Yúsuf 12:28
Yúsuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
ﲬ
رَءَا
ﲭ
قَمِيصَهُۥ
ﲮ
قُدَّ
ﲯ
مِن
ﲰ
دُبُرٖ
ﲱ
قَالَ
ﲲ
إِنَّهُۥ
ﲳ
مِن
ﲴ
كَيۡدِكُنَّۖ
ﲵﲶ
إِنَّ
ﲷ
كَيۡدَكُنَّ
ﲸ
عَظِيمٞ
ﲹ
٢٨
ﲺ
Cuando el esposo vio que la camisa estaba rasgada por detrás, dijo: “Es una astucia propia de mujeres; sus artimañas son terribles.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ
] كاتێك كه قهمیسهكهی یوسفى -
صلی الله علیه وسلم
- بینی لهدواوه دڕابوو [
قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)
] به خێزانهكهی وت ئهمه نهخشهو پیلانی ئێوهیه بهراستى فڕوفێڵ و نهخشهو پیلانی ئێوهى ئافرهتان یهكجار گهورهیه.