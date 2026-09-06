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Tafsir: Yúsuf 12:27
Yúsuf
27
12:27
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
ﲡ
كَانَ
ﲢ
قَمِيصُهُۥ
ﲣ
قُدَّ
ﲤ
مِن
ﲥ
دُبُرٖ
ﲦ
فَكَذَبَتۡ
ﲧ
وَهُوَ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲪ
٢٧
ﲫ
Pero si su camisa fue rasgada por detrás, entonces ella miente y él dice la verdad”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Na iwapo nguo yake imeraruliwa kwa nyuma , basi mwanamke amesema urongo katika kauli yake, na yeye (Yūsuf) ni miongoni mwa wakweli.»