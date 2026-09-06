Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:27
Yúsuf
27
12:27
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
ﲡ
كَانَ
ﲢ
قَمِيصُهُۥ
ﲣ
قُدَّ
ﲤ
مِن
ﲥ
دُبُرٖ
ﲦ
فَكَذَبَتۡ
ﲧ
وَهُوَ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲪ
٢٧
ﲫ
Pero si su camisa fue rasgada por detrás, entonces ella miente y él dice la verdad”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।’