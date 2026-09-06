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Tafsir: Yúsuf 12:26
Yúsuf
26
12:26
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ٢٦
قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٦
قَالَ
ﲌ
هِيَ
ﲍ
رَٰوَدَتۡنِي
ﲎ
عَن
ﲏ
نَّفۡسِيۚ
ﲐﲑ
وَشَهِدَ
ﲒ
شَاهِدٞ
ﲓ
مِّنۡ
ﲔ
أَهۡلِهَآ
ﲕ
إِن
ﲖ
كَانَ
ﲗ
قَمِيصُهُۥ
ﲘ
قُدَّ
ﲙ
مِن
ﲚ
قُبُلٖ
ﲛ
فَصَدَقَتۡ
ﲜ
وَهُوَ
ﲝ
مِنَ
ﲞ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲟ
٢٦
ﲠ
Dijo José: “Fue ella quien intentó seducirme”. Entonces un testigo de la familia de ella dijo: “Si su camisa fue rasgada por delante, ella ha dicho la verdad y él es quien miente.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:25 hasta 12:26
Несмотря на настойчивые попытки хозяйки соблазнить Йусуфа, он отказался подчиниться ей и бросился к двери, чтобы выйти наружу и спастись от искушения. Она бросилась за ним, зацепилась руками за его одежду и разорвала его рубашку. Когда же они добежали до двери, то наткнулись на мужа хозяйки. Он застал их в таком виде и был поражен увиденным. А его жена тотчас решила прибегнуть ко лжи и обвинить Йусуфа в том, что он домогался ее. Она сказала: «Как можно наказать того, кто желал причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительному наказанию?» Она не сказала, что он причинил ей зло, чтобы сразу снять с себя и Йусуфа более тяжкие обвинения. Она подчеркнула, что Йусуф должен быть наказан только за дурное намерение и попытку соблазнить чужую жену.