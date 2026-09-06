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Tafsir: Yúsuf 12:26
Yúsuf
26
12:26
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ٢٦
قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٦
قَالَ
ﲌ
هِيَ
ﲍ
رَٰوَدَتۡنِي
ﲎ
عَن
ﲏ
نَّفۡسِيۚ
ﲐﲑ
وَشَهِدَ
ﲒ
شَاهِدٞ
ﲓ
مِّنۡ
ﲔ
أَهۡلِهَآ
ﲕ
إِن
ﲖ
كَانَ
ﲗ
قَمِيصُهُۥ
ﲘ
قُدَّ
ﲙ
مِن
ﲚ
قُبُلٖ
ﲛ
فَصَدَقَتۡ
ﲜ
وَهُوَ
ﲝ
مِنَ
ﲞ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲟ
٢٦
ﲠ
Dijo José: “Fue ella quien intentó seducirme”. Entonces un testigo de la familia de ella dijo: “Si su camisa fue rasgada por delante, ella ha dicho la verdad y él es quien miente.
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السعدي Al-Sa'di
فبرأ نفسه مما رمته به،
وقال:
{ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي }
فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما. ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فمنَّ الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو الصادق،
فقال:
{ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ }
لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها، المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب.