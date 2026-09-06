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Tafsir: Yúsuf 12:25
Yúsuf
25
12:25
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ﱳ
ٱلۡبَابَ
ﱴ
وَقَدَّتۡ
ﱵ
قَمِيصَهُۥ
ﱶ
مِن
ﱷ
دُبُرٖ
ﱸ
وَأَلۡفَيَا
ﱹ
سَيِّدَهَا
ﱺ
لَدَا
ﱻ
ٱلۡبَابِۚ
ﱼﱽ
قَالَتۡ
ﱾ
مَا
ﱿ
جَزَآءُ
ﲀ
مَنۡ
ﲁ
أَرَادَ
ﲂ
بِأَهۡلِكَ
ﲃ
سُوٓءًا
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَن
ﲆ
يُسۡجَنَ
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
عَذَابٌ
ﲉ
أَلِيمٞ
ﲊ
٢٥
ﲋ
[José procuró huir y] ambos corrieron hacia la puerta, ella [al intentar detenerlo] rasgó la túnica de él por detrás y fueron sorprendidos por el marido de ella junto a la puerta, por lo que ella se apresuró a decir: “¿Qué pena merece quien ha pretendido deshonrar a tu mujer, sino que lo encarcelen o reciba un castigo severo?”
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[
وَاسْتَبَقَا الْبَابَ
] یوسف ڕای كرد بهرهو دهرگاكهو خێزانهكهی عهزیزی میصریش بهدوایهوه بوو راویدهنا بۆ ئهوهى بیگرێت، كه وتراوه: ناوی زوڵهیخا بووه [
وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ
] پهلاماری یوسفی دا -
صلی الله علیه وسلم
- له دواوهو قهمیسهكهی دڕاند [
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ
] وه گهورهكهی خۆی (عهزیزی میصر)یان بینی لهلای دهرگاكه [
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ
] ئافرهتهكه یهكسهر دهستپێشخهری كرد بۆ ئهوهی خۆی بپهڕێنێتهوه لهو تاوانهو وتی: سزای كهسێك چیه كه بیهوێ خراپه لهگهڵ خێزانی تۆدا بكات تهنها ئهوه نهبێت كه بهند بكرێت، واته: داوای لێ كرد كه بهندی بكات [
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥)
] یان سزایهكی بهئێش و ئازاری بده.