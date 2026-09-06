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Tafsir: Yúsuf 12:23
Yúsuf
23
12:23
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ٢٣
وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٣
وَرَٰوَدَتۡهُ
ﱁ
ٱلَّتِي
ﱂ
هُوَ
ﱃ
فِي
ﱄ
بَيۡتِهَا
ﱅ
عَن
ﱆ
نَّفۡسِهِۦ
ﱇ
وَغَلَّقَتِ
ﱈ
ٱلۡأَبۡوَٰبَ
ﱉ
وَقَالَتۡ
ﱊ
هَيۡتَ
ﱋ
لَكَۚ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
مَعَاذَ
ﱏ
ٱللَّهِۖ
ﱐﱑ
إِنَّهُۥ
ﱒ
رَبِّيٓ
ﱓ
أَحۡسَنَ
ﱔ
مَثۡوَايَۖ
ﱕﱖ
إِنَّهُۥ
ﱗ
لَا
ﱘ
يُفۡلِحُ
ﱙ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﱚ
٢٣
ﱛ
Pero la señora de la casa en la cual estaba se sintió atraída por él. Lo llamó y, cerrando las puertas, exclamó: “¡Ven aquí, soy tuya!” Dijo José: “¡Qué Dios me proteja! Mi amo [tu esposo] me ha colmado de honores. Debes saber que los traidores no acaban bien”.
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Tafsir Muyassar
ودعت امرأة العزيز -برفق ولين- يوسف الذي هو في بيتها إلى نفسها; لحبها الشديد له وحسن بهائه، وغلَّقت الأبواب عليها وعلى يوسف،
وقالت:
هلمَّ إليَّ،
فقال:
معاذ الله أعتصم به، وأستجير مِن الذي تدعينني إليه، من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني فلا أخونه في أهله، إنه لا يفلح مَن ظَلَم فَفَعل ما ليس له فعله.