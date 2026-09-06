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Tafsir: Yúsuf 12:22
Yúsuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
ﳄ
بَلَغَ
ﳅ
أَشُدَّهُۥٓ
ﳆ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﳇ
حُكۡمٗا
ﳈ
وَعِلۡمٗاۚ
ﳉﳊ
وَكَذَٰلِكَ
ﳋ
نَجۡزِي
ﳌ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳍ
٢٢
ﳎ
Y cuando alcanzó la mayoría de edad, le concedí el discernimiento y la sabiduría [a través de la revelación]. Así es como recompenso a los que hacen el bien.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
] وه كاتێك كه پێ گهیشت و كامڵ و بالغ بوو [
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
] ئهو كاته حوكممان پێی بهخشی كه پێغهمبهرایهتییه، وه زانیاریشمان پێی بهخشی كه لێكدانهوهی خهوه [
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢)
] وه بهم شێوازه ئێمه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه.