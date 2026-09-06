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Tafsir: Yúsuf 12:2
Yúsuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
ﲙ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﲚ
قُرۡءَٰنًا
ﲛ
عَرَبِيّٗا
ﲜ
لَّعَلَّكُمۡ
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٢
ﲟ
He descendido el Corán en idioma árabe para que puedan comprender sus significados en su contexto.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi tumekuteremshia Qur’ani kwa lugha ya Waarabu, huenda nyinyi, enyi Waarabu mkayatia akilini maana yake, mkayafahamu na mkatenda kulingana na uongofu wake.