Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:2
Yúsuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
ﲙ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﲚ
قُرۡءَٰنًا
ﲛ
عَرَبِيّٗا
ﲜ
لَّعَلَّكُمۡ
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٢
ﲟ
He descendido el Corán en idioma árabe para que puedan comprender sus significados en su contexto.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّاۤ أَنزَلۡنَـٰهُ قُرۡءَ ٰ نًا عَرَبِیࣰّا﴾ بِلُغَةِ الْعَرَب ﴿لَّعَلَّكُمۡ﴾ يَا أَهْل مَكَّة ﴿تَعۡقِلُونَ ٢﴾ تَفْقَهُونَ مَعَانِيه