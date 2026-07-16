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Yúsuf
19
12:19
وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هاذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ١٩
وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌۭ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَـٰبُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌۭ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةًۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩
وَجَآءَتۡ
سَيَّارَةٞ
فَأَرۡسَلُواْ
وَارِدَهُمۡ
فَأَدۡلَىٰ
دَلۡوَهُۥۖ
قَالَ
يَٰبُشۡرَىٰ
هَٰذَا
غُلَٰمٞۚ
وَأَسَرُّوهُ
بِضَٰعَةٗۚ
وَٱللَّهُ
عَلِيمُۢ
بِمَا
يَعۡمَلُونَ
١٩
Cuando pasó una caravana [cerca del pozo], enviaron a uno de ellos a buscar agua. Éste echó el cubo y al subirlo [vio a José y] exclamó: “¡Buenas noticias! Aquí hay un muchacho”. Y lo ocultaron para venderlo; pero Dios bien sabía lo que hacían.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:18 hasta 12:19
В подтверждение своих слов братья показали отцу рубашку Йусуфа, на которой была кровь. Они пытались убедить его в том, что волк действительно растерзал их младшего брата, однако Йакуб не поверил им. Он видел взаимоотношения между братьями и знал о видении, которое приснилось Йусуфу. Все это давало ему основания не верить словам сыновей. Он сказал: «Вы решили разлучить меня с Йусуфом, и этот ужасный поступок показался вам привлекательным. Я постараюсь выполнить свой долг, проявить прекрасное терпение и пройти через это испытание. Я не стану сетовать на судьбу и жаловаться людям. Я не надеюсь на самого себя и буду усердно молить Аллаха о помощи». Пророк Йакуб сдержал данное обещание и жаловался на трудности только Всевышнему Создателю, потому что подобные жалобы не противоречат терпению и выдержке. Воистину, пророки всегда сдерживали свои обещания.