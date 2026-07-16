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12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤

١٤

Dijeron: “Si lo devorara un lobo, siendo nosotros un grupo numeroso, seríamos unos inútiles”.
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