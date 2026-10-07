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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúsuf Ayah 111
Yúsuf
111
12:111
لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يومنون ١١١
لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌۭ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًۭا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭى وَرَحْمَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ١١١
لَقَدۡ
ﲺ
كَانَ
ﲻ
فِي
ﲼ
قَصَصِهِمۡ
ﲽ
عِبۡرَةٞ
ﲾ
لِّأُوْلِي
ﲿ
ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ
ﳀﳁ
مَا
ﳂ
كَانَ
ﳃ
حَدِيثٗا
ﳄ
يُفۡتَرَىٰ
ﳅ
وَلَٰكِن
ﳆ
تَصۡدِيقَ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَيۡنَ
ﳉ
يَدَيۡهِ
ﳊ
وَتَفۡصِيلَ
ﳋ
كُلِّ
ﳌ
شَيۡءٖ
ﳍ
وَهُدٗى
ﳎ
وَرَحۡمَةٗ
ﳏ
لِّقَوۡمٖ
ﳐ
يُؤۡمِنُونَ
ﳑ
١١١
ﳒ
En las historias [de los Profetas] hay un motivo de enseñanza para la gente que reflexiona. [El Corán] no es un relato inventado, sino que es una confirmación de lo ya revelado anteriormente, así como una explicación detallada de todas las cosas, una guía y misericordia para los creyentes.
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