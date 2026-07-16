Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
12:11
قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ١١
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ ١١

١١

[Entonces se dirigieron a su padre] diciendo: “¡Padre nuestro! ¿Por qué no nos dejas cuidar de José? Solo tenemos buenas intenciones con él.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.