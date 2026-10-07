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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúsuf Ayah 104
Yúsuf
104
12:104
وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ١٠٤
وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٠٤
وَمَا
ﱁ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﱂ
عَلَيۡهِ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَجۡرٍۚ
ﱅﱆ
إِنۡ
ﱇ
هُوَ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
ذِكۡرٞ
ﱊ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱋ
١٠٤
ﱌ
Tú no pides remuneración alguna por transmitir el Mensaje, que está dirigido a toda la humanidad.
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