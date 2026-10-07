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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúsuf Ayah 102
Yúsuf
102
12:102
ذالك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ١٠٢
ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٢
ذَٰلِكَ
ﳆ
مِنۡ
ﳇ
أَنۢبَآءِ
ﳈ
ٱلۡغَيۡبِ
ﳉ
نُوحِيهِ
ﳊ
إِلَيۡكَۖ
ﳋﳌ
وَمَا
ﳍ
كُنتَ
ﳎ
لَدَيۡهِمۡ
ﳏ
إِذۡ
ﳐ
أَجۡمَعُوٓاْ
ﳑ
أَمۡرَهُمۡ
ﳒ
وَهُمۡ
ﳓ
يَمۡكُرُونَ
ﳔ
١٠٢
ﳕ
[¡Oh, Mujámmad!] Esta historia que te he revelado había permanecido oculta hasta ahora. Tú no estabas presente cuando [los hermanos de José] planearon [eliminarlo] y se complotaron.
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