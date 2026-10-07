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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúsuf Ayah 100
Yúsuf
100
12:100
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هاذا تاويل روياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ١٠٠
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًۭا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّۭا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌۭ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠
وَرَفَعَ
ﱺ
أَبَوَيۡهِ
ﱻ
عَلَى
ﱼ
ٱلۡعَرۡشِ
ﱽ
وَخَرُّواْ
ﱾ
لَهُۥ
ﱿ
سُجَّدٗاۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
يَٰٓأَبَتِ
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
تَأۡوِيلُ
ﲅ
رُءۡيَٰيَ
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
قَدۡ
ﲉ
جَعَلَهَا
ﲊ
رَبِّي
ﲋ
حَقّٗاۖ
ﲌﲍ
وَقَدۡ
ﲎ
أَحۡسَنَ
ﲏ
بِيٓ
ﲐ
إِذۡ
ﲑ
أَخۡرَجَنِي
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلسِّجۡنِ
ﲔ
وَجَآءَ
ﲕ
بِكُم
ﲖ
مِّنَ
ﲗ
ٱلۡبَدۡوِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
أَن
ﲛ
نَّزَغَ
ﲜ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲝ
بَيۡنِي
ﲞ
وَبَيۡنَ
ﲟ
إِخۡوَتِيٓۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
رَبِّي
ﲣ
لَطِيفٞ
ﲤ
لِّمَا
ﲥ
يَشَآءُۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
١٠٠
ﲬ
Hizo sentar en el trono a sus padres, que junto a todos [los hermanos] cayeron prosternados ante José, quien dijo: “¡Padre mío! Esta es la interpretación del sueño que tuve [cuando era niño], y mi Señor hizo que se cumpliera. Dios me favoreció sacándome de la cárcel y trayéndolos del desierto ante mí, a pesar de que el demonio había sembrado la discordia entre mis hermanos y yo. Mi Señor es Sutil con quien quiere, y Él todo lo sabe, es Sabio.
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Tafsir Fathul Majid
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