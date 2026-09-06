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Tafsir: Yúsuf 12:1
Yúsuf
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرۚ
ﲒﲓ
تِلۡكَ
ﲔ
ءَايَٰتُ
ﲕ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲖ
ٱلۡمُبِينِ
ﲗ
١
ﲘ
Álif. Lam. Ra’. Éstos son versículos de un Libro elocuente que muestra la verdad.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى أن آيات القرآن هي
{ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ْ}
أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه.