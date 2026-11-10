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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 99
Yúnus
99
10:99
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوۡ
ﱗ
شَآءَ
ﱘ
رَبُّكَ
ﱙ
لَأٓمَنَ
ﱚ
مَن
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
كُلُّهُمۡ
ﱞ
جَمِيعًاۚ
ﱟﱠ
أَفَأَنتَ
ﱡ
تُكۡرِهُ
ﱢ
ٱلنَّاسَ
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يَكُونُواْ
ﱥ
مُؤۡمِنِينَ
ﱦ
٩٩
ﱧ
Si tu Señor hubiera querido [imponérselos], todos los habitantes de la Tierra habrían creído. ¿Y tú piensas que puedes obligar a la gente a ser creyente?
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