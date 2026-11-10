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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 94
Yúnus
94
10:94
فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ٩٤
فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّۢ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٩٤
فَإِن
ﲝ
كُنتَ
ﲞ
فِي
ﲟ
شَكّٖ
ﲠ
مِّمَّآ
ﲡ
أَنزَلۡنَآ
ﲢ
إِلَيۡكَ
ﲣ
فَسۡـَٔلِ
ﲤ
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَقۡرَءُونَ
ﲦ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲧ
مِن
ﲨ
قَبۡلِكَۚ
ﲩﲪ
لَقَدۡ
ﲫ
جَآءَكَ
ﲬ
ٱلۡحَقُّ
ﲭ
مِن
ﲮ
رَّبِّكَ
ﲯ
فَلَا
ﲰ
تَكُونَنَّ
ﲱ
مِنَ
ﲲ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
ﲳ
٩٤
ﲴ
[¡Oh, Mujámmad!] Si tienes alguna duda sobre lo que te ha sido revelado, pregúntales a quienes leían la revelación que te precedió. Te ha llegado la Verdad de tu Señor, no seas de los indecisos.
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