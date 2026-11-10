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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 92
Yúnus
92
10:92
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ٩٢
فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةًۭ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ ٩٢
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱳ
نُنَجِّيكَ
ﱴ
بِبَدَنِكَ
ﱵ
لِتَكُونَ
ﱶ
لِمَنۡ
ﱷ
خَلۡفَكَ
ﱸ
ءَايَةٗۚ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
كَثِيرٗا
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنَّاسِ
ﱾ
عَنۡ
ﱿ
ءَايَٰتِنَا
ﲀ
لَغَٰفِلُونَ
ﲁ
٩٢
ﲂ
Conservaré tu cuerpo [luego de que te ahogues] y te convertirás en un signo para que reflexionen las generaciones que te sucedan. Pero muchas personas son indiferentes a Mis signos.
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