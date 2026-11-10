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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 86
Yúnus
86
10:86
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٨٦
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَنَجِّنَا
ﲞ
بِرَحۡمَتِكَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٨٦
ﲣ
Y por Tu misericordia, sálvanos de la gente que rechaza el mensaje”.
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