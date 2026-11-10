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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 83
Yúnus
83
10:83
فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومليهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين ٨٣
فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍۢ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٨٣
فَمَآ
ﱮ
ءَامَنَ
ﱯ
لِمُوسَىٰٓ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ذُرِّيَّةٞ
ﱲ
مِّن
ﱳ
قَوۡمِهِۦ
ﱴ
عَلَىٰ
ﱵ
خَوۡفٖ
ﱶ
مِّن
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
وَمَلَإِيْهِمۡ
ﱹ
أَن
ﱺ
يَفۡتِنَهُمۡۚ
ﱻﱼ
وَإِنَّ
ﱽ
فِرۡعَوۡنَ
ﱾ
لَعَالٖ
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲁ
وَإِنَّهُۥ
ﲂ
لَمِنَ
ﲃ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲄ
٨٣
ﲅ
No creyeron en Moisés sino unos pocos de su pueblo que temían que el Faraón y su nobleza los persiguieran. El Faraón era un tirano arrogante y transgresor en su propia tierra.
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