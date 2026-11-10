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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 77
Yúnus
77
10:77
قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هاذا ولا يفلح الساحرون ٧٧
قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ ٧٧
قَالَ
ﲼ
مُوسَىٰٓ
ﲽ
أَتَقُولُونَ
ﲾ
لِلۡحَقِّ
ﲿ
لَمَّا
ﳀ
جَآءَكُمۡۖ
ﳁﳂ
أَسِحۡرٌ
ﳃ
هَٰذَا
ﳄ
وَلَا
ﳅ
يُفۡلِحُ
ﳆ
ٱلسَّٰحِرُونَ
ﳇ
٧٧
ﳈ
Moisés dijo: “¿Esto es lo que dicen cuando les llega la Verdad? ¿Qué es hechicería? Los hechiceros no tendrán éxito”.
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