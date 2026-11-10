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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 73
Yúnus
73
10:73
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ٧٣
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـٰهُمْ خَلَـٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣
فَكَذَّبُوهُ
ﱷ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱸ
وَمَن
ﱹ
مَّعَهُۥ
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱼ
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱽ
خَلَٰٓئِفَ
ﱾ
وَأَغۡرَقۡنَا
ﱿ
ٱلَّذِينَ
ﲀ
كَذَّبُواْ
ﲁ
بِـَٔايَٰتِنَاۖ
ﲂﲃ
فَٱنظُرۡ
ﲄ
كَيۡفَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
عَٰقِبَةُ
ﲇ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲈ
٧٣
ﲉ
Pero lo desmintieron, entonces lo salvé junto a sus seguidores que abordaron el arca, e hice que fueran los sucesores
1
. Ahogué a quienes desmintieron Mi mensaje. Observa el resultado de quienes fueron advertidos
2
.
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