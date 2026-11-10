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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 72
Yúnus
72
10:72
فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين ٧٢
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٧٢
فَإِن
ﱤ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﱥ
فَمَا
ﱦ
سَأَلۡتُكُم
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
أَجۡرٍۖ
ﱩﱪ
إِنۡ
ﱫ
أَجۡرِيَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَلَى
ﱮ
ٱللَّهِۖ
ﱯﱰ
وَأُمِرۡتُ
ﱱ
أَنۡ
ﱲ
أَكُونَ
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱵ
٧٢
ﱶ
Pero si lo rechazan
1
sepan que no les pido ningún pago, solo de Dios espero recompensa. Me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se entregan a Él.
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