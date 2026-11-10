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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 70
Yúnus
70
10:70
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَٰعٞ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلدُّنۡيَا
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
إِلَيۡنَا
ﳊ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﳋ
ثُمَّ
ﳌ
نُذِيقُهُمُ
ﳍ
ٱلۡعَذَابَ
ﳎ
ٱلشَّدِيدَ
ﳏ
بِمَا
ﳐ
كَانُواْ
ﳑ
يَكۡفُرُونَ
ﳒ
٧٠
ﳓ
Disfrutarán transitoriamente en la vida mundanal, pero luego comparecerán ante Mí y sufrirán un castigo severo por haberse negado a creer.
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