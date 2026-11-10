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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 68
Yúnus
68
10:68
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهاذا اتقولون على الله ما لا تعلمون ٦٨
قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲝ
ٱتَّخَذَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
وَلَدٗاۗ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲢﲣ
هُوَ
ﲤ
ٱلۡغَنِيُّۖ
ﲥﲦ
لَهُۥ
ﲧ
مَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲪ
وَمَا
ﲫ
فِي
ﲬ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲭﲮ
إِنۡ
ﲯ
عِندَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
سُلۡطَٰنِۭ
ﲲ
بِهَٰذَآۚ
ﲳﲴ
أَتَقُولُونَ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَا
ﲸ
لَا
ﲹ
تَعۡلَمُونَ
ﲺ
٦٨
ﲻ
Dicen: “Dios ha tenido un hijo”. ¡Glorificado sea! Él es el Opulento, Le pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra. No tienen ninguna prueba de lo que inventan. ¿Acaso van a atribuir a Dios algo que no saben?
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