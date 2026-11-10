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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 67
Yúnus
67
10:67
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَسْمَعُونَ ٦٧
هُوَ
ﲌ
ٱلَّذِي
ﲍ
جَعَلَ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلَّيۡلَ
ﲐ
لِتَسۡكُنُواْ
ﲑ
فِيهِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارَ
ﲓ
مُبۡصِرًاۚ
ﲔﲕ
إِنَّ
ﲖ
فِي
ﲗ
ذَٰلِكَ
ﲘ
لَأٓيَٰتٖ
ﲙ
لِّقَوۡمٖ
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يَسۡمَعُونَ
ﲛ
٦٧
ﲜ
Él es Quien ha hecho la noche para que descansen y el día para que vean
1
. En ello hay signos para quienes oyen [y reflexionan].
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