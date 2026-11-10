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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 66
Yúnus
66
10:66
الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ٦٦
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٦٦
أَلَآ
ﱰ
إِنَّ
ﱱ
لِلَّهِ
ﱲ
مَن
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱵ
وَمَن
ﱶ
فِي
ﱷ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱸﱹ
وَمَا
ﱺ
يَتَّبِعُ
ﱻ
ٱلَّذِينَ
ﱼ
يَدۡعُونَ
ﱽ
مِن
ﱾ
دُونِ
ﱿ
ٱللَّهِ
ﲀ
شُرَكَآءَۚ
ﲁﲂ
إِن
ﲃ
يَتَّبِعُونَ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلظَّنَّ
ﲆ
وَإِنۡ
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
يَخۡرُصُونَ
ﲊ
٦٦
ﲋ
A Dios pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra. ¿Y qué siguen, entonces, quienes invocan a ídolos en vez de invocar a Dios? Solo siguen conjeturas y no hacen más que suponer.
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