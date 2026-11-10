Всевышний поведал о святых угодниках и своих возлюбленных рабах, об их замечательных поступках и качествах, а также об их славном вознаграждении. Они не будут опасаться ужасов и страшных событий, которые будут ожидать их впереди, и не будут сожалеть о деяниях, которые они совершили в прошлом, потому что все их деяния были праведными. И если они не познают ни страха, ни печали, то они будут чувствовать себя в безопасности, ощущать истинное счастье и наслаждаться благом, о величине которого доподлинно известно только Всевышнему Господу. Перечисляя их качества, Аллах сообщил, что они уверовали в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников, в Судный день и в предопределение с его добром и злом. А наряду с этим они подтвердили правдивость своей веры, исповедуя богобоязненность, выполняя предписания религии и остерегаясь всего запрещенного. Из этого следует, что всякий богобоязненный верующий является приближенным и возлюбленным Всевышнего Аллаха. Именно такие праведники удостаиваются радостной вести как при жизни на земле, так и после смерти. Радостной вестью при жизни на земле для правоверных являются добрая слава, искренняя любовь правоверных, праведные сновидения, Божья милость и помощь в совершении праведных поступков, соблюдении норм праведной морали и избавлении от дурного нрава. А что касается радостной вести после смерти, то правоверные впервые услышат ее в момент расставания с жизнью. По этому поводу Всевышний сказал: «Воистину, к тем, которые сказали: “Наш Господь - Аллах”, - а потом были стойки, нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. Мы - ваши помощники (или хранители) в мирской жизни и в Последней жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попросите! Таково угощение от Прощающего, Милосердного”» (41:30–32). Затем они услышат радостную весть в могиле, когда им сообщат о благоволении Всевышнего Господа и вечном райском наслаждении. А самую совершенную радостную весть они услышат в День воскресения, когда войдут в Райские сады и спасутся от мучительного наказания. Обещание Аллаха - истина и не подлежит отмене, потому что Его речь - самая правдивая, и никто не способен воспротивиться Его предопределению и судьбе. Что же касается праведников, то они обретут величайший успех, потому что им удастся спастись от всего скверного и неприятного и достичь всего самого заветного и желанного. Помимо этого преуспеяния не будет иного преуспеяния, потому что добиться успеха удастся только тем, кто обладал верой и богобоязненностью. Следует отметить, что услышать радостную весть как в мирской жизни, так и после смерти суждено всем, кто обладал правой верой и богобоязненностью, и поэтому обсуждаемые нами аяты имеют широкий смысл и не относятся только к конкретным лицам.