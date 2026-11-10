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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 60
Yúnus
60
10:60
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٦٠
وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٦٠
وَمَا
ﲡ
ظَنُّ
ﲢ
ٱلَّذِينَ
ﲣ
يَفۡتَرُونَ
ﲤ
عَلَى
ﲥ
ٱللَّهِ
ﲦ
ٱلۡكَذِبَ
ﲧ
يَوۡمَ
ﲨ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﲩﲪ
إِنَّ
ﲫ
ٱللَّهَ
ﲬ
لَذُو
ﲭ
فَضۡلٍ
ﲮ
عَلَى
ﲯ
ٱلنَّاسِ
ﲰ
وَلَٰكِنَّ
ﲱ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲲ
لَا
ﲳ
يَشۡكُرُونَ
ﲴ
٦٠
ﲵ
¿Qué creen que se hará con ellos, los que atribuyen a Dios sus propias invenciones, el Día del Juicio? Dios concede grandes favores a la gente, pero la mayoría no Le agradece.
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