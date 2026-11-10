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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 59
Yúnus
59
10:59
قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ٥٩
قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩
قُلۡ
ﲋ
أَرَءَيۡتُم
ﲌ
مَّآ
ﲍ
أَنزَلَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
لَكُم
ﲐ
مِّن
ﲑ
رِّزۡقٖ
ﲒ
فَجَعَلۡتُم
ﲓ
مِّنۡهُ
ﲔ
حَرَامٗا
ﲕ
وَحَلَٰلٗا
ﲖ
قُلۡ
ﲗ
ءَآللَّهُ
ﲘ
أَذِنَ
ﲙ
لَكُمۡۖ
ﲚﲛ
أَمۡ
ﲜ
عَلَى
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
تَفۡتَرُونَ
ﲟ
٥٩
ﲠ
Diles
1
: “Dios les ha provisto de sustento, pero consideraron lícita una parte y prohibida otra parte. Díganme: ¿Acaso Dios les dio esa orden, o están atribuyendo a Dios lo que a ustedes les parece?”
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