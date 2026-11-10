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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 53
Yúnus
53
10:53
۞ ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ٥٣
۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٣
۞ وَيَسۡتَنۢبِـُٔونَكَ
ﳖ ﳗ
أَحَقٌّ
ﳘ
هُوَۖ
ﳙﳚ
قُلۡ
ﳛ
إِي
ﳜ
وَرَبِّيٓ
ﳝ
إِنَّهُۥ
ﳞ
لَحَقّٞۖ
ﳟﳠ
وَمَآ
ﳡ
أَنتُم
ﳢ
بِمُعۡجِزِينَ
ﳣ
٥٣
ﳤ
Te preguntan: “Es real [el Día del Juicio]?” Di: “¡Juro por mi Señor que sí! Es la verdad de la que no podrán huir”.
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