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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 47
Yúnus
47
10:47
ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٤٧
وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ رَّسُولٌۭ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٤٧
وَلِكُلِّ
ﱿ
أُمَّةٖ
ﲀ
رَّسُولٞۖ
ﲁﲂ
فَإِذَا
ﲃ
جَآءَ
ﲄ
رَسُولُهُمۡ
ﲅ
قُضِيَ
ﲆ
بَيۡنَهُم
ﲇ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﲈ
وَهُمۡ
ﲉ
لَا
ﲊ
يُظۡلَمُونَ
ﲋ
٤٧
ﲌ
A cada comunidad envié un Mensajero
1
. Cada vez que lo desmintieron los destruí, salvando al Mensajero y a los creyentes, pero nadie fue castigado injustamente.
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