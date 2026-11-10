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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 42
Yúnus
42
10:42
ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ٤٢
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ ٤٢
وَمِنۡهُم
ﳨ
مَّن
ﳩ
يَسۡتَمِعُونَ
ﳪ
إِلَيۡكَۚ
ﳫﳬ
أَفَأَنتَ
ﳭ
تُسۡمِعُ
ﳮ
ٱلصُّمَّ
ﳯ
وَلَوۡ
ﳰ
كَانُواْ
ﳱ
لَا
ﳲ
يَعۡقِلُونَ
ﳳ
٤٢
ﳴ
Algunos de ellos te escuchan, pero, ¿acaso tú puedes hacer oír a quien Dios le ha impedido oír y razonar?
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