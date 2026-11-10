Всевышний поведал о некоторых из безбожников, которые отказываются уверовать в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и проповедуемое им Писание. Они слушают Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он читает Откровение, однако делают это не для того, чтобы найти верный путь, а для того, чтобы развлечься и найти в его словах ошибку. Безусловно, подобный поступок не может принести им никакой пользы и никакого добра. И не удивительно, что ведущие на прямой путь двери закрыты для них и что коранические откровения не приносят им пользы. О Мухаммад! Можешь ли ты заставить слышать глухих, если они к тому же не разумеют? Это - риторический вопрос, ответ на который может быть только отрицательным. Никто не может заставить глухих услышать даже самую громкую речь, тем более, если они к тому же лишены разума. И если глухого безумца невозможно заставить услышать человеческую речь, то неверующих невозможно заставить внимать откровениям так, чтобы они сделали из этого полезные выводы. Однако они выслушивают откровения и лишают себя возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Перед ними закрыты двери, ведущие к великому знанию, которое можно приобрести из того, что человек слышит от окружающих. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что они также лишены возможности приобретать полезные знания из того, что видят вокруг себя. Всевышний сказал: