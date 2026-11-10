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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 35
Yúnus
35
10:35
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلۡ
ﱕ
هَلۡ
ﱖ
مِن
ﱗ
شُرَكَآئِكُم
ﱘ
مَّن
ﱙ
يَهۡدِيٓ
ﱚ
إِلَى
ﱛ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱜﱝ
قُلِ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
يَهۡدِي
ﱠ
لِلۡحَقِّۗ
ﱡﱢ
أَفَمَن
ﱣ
يَهۡدِيٓ
ﱤ
إِلَى
ﱥ
ٱلۡحَقِّ
ﱦ
أَحَقُّ
ﱧ
أَن
ﱨ
يُتَّبَعَ
ﱩ
أَمَّن
ﱪ
لَّا
ﱫ
يَهِدِّيٓ
ﱬ
إِلَّآ
ﱭ
أَن
ﱮ
يُهۡدَىٰۖ
ﱯﱰ
فَمَا
ﱱ
لَكُمۡ
ﱲ
كَيۡفَ
ﱳ
تَحۡكُمُونَ
ﱴ
٣٥
ﱵ
Di: “¿Acaso alguno de sus ídolos puede guiar a alguien a la verdad?” Di: “Dios es Quien guía hacia la verdad”. ¿Acaso no es más sensato seguir a Quien guía hacia la verdad, en vez de seguir a quienes no pueden guiar a nadie y necesitan ellos mismos ser guiados? ¿Cómo pueden actuar de esa forma?
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