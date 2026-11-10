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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 102
Yúnus
102
10:102
فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ١٠٢
فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٢
فَهَلۡ
ﲈ
يَنتَظِرُونَ
ﲉ
إِلَّا
ﲊ
مِثۡلَ
ﲋ
أَيَّامِ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
خَلَوۡاْ
ﲎ
مِن
ﲏ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲐﲑ
قُلۡ
ﲒ
فَٱنتَظِرُوٓاْ
ﲓ
إِنِّي
ﲔ
مَعَكُم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡمُنتَظِرِينَ
ﲗ
١٠٢
ﲘ
¿Acaso esperan que lleguen días como los que cayeron sobre los pueblos que les precedieron? Diles: “Esperen, que yo también estaré con ustedes esperando
1
.
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